Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении российского представительства аудиторской компании Deloitte, «Делойт и Туш СНГ». Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС.

В службе пояснили, что филиал Deloitte не предоставил запрошенные ФАС сведения в рамках антимонопольного дела о картеле при закупках компьютеров для Центризбиркома РФ. Теперь «Делойт и Туш СНГ» грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ФАС возбудила дело о картельном сговоре при поставках компьютеров ЦИК в ноябре 2016 года. По нему подозреваются «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв Групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», «Производственная компания Аквариус». Кроме того, ФАС подозревает, что в сговоре участвовали HP и Lenovo.

В начале апреля в офисе «Делойт и Туш СНГ» прошли обыски. Как писал «Коммерсантъ», они были связаны с уголовным делом по выводу активов собственниками Пробизнесбанка.