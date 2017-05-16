Бывший глава РЖД признал, что его жизнь стала «интенсивнее» после ухода с поста главы «Российских железных дорог». Об этом он рассказал РБК:

«С точки зрения графика моя жизнь <…> даже в прежние времена такой интенсивной, летающей жизни у меня не было. Я бы хотел немножко приземлиться, отдышаться, а то, глядишь крылья отрастут».

Он пояснил, что сейчас «очень много» работает в институте диалога цивилизаций и в фонде Андрея Первозванного.

Экс-глава РЖД подчеркнул, что не переживает из-за того, что в СМИ стало появляться меньше информации о нем.

«Любой нормальный человек, если только он не из шоу-бизнеса, мечтает, чтобы о нем как можно меньше писали, как можно меньше врали и как можно меньше лезли в его жизнь. Поэтому нет, не скучаю», – добавил Якунин.

Якунин возглавлял РЖД с 2005 по 2015 год, после его сменил Олег Белозеров.

Как ранее писала «Новая газета», в Швеции заподозрили соратников Якунина в связях с канадской транспортной компанией Bombardier. Сообщалось, что окружение Якунина помогало компании выйти на рынки СНГ.