Прибыль «Роснефтегаза» по итогам 2016 года составила 596 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Компания отметила, что при расчете чистого финансового результата учитывалась вся выручка от продажи 19,5% акций «Роснефти», которая была перечислена «Роснефтегазом» в бюджет в счет дивидендов.

Всего от «Рофнефтегаза» в бюджет поступило 717 млрд рублей, которые включают в себя промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2016 года в размере 24,6 млрд рублей, выплаченные по директиве правительства. По итогам 2017 года нефтяная компания также планирует выплатить дивиденды в соответствии с директивой.

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Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что «Роснефтегаз» не будет платить дивиденды за 2016 год из-за убытка, который составил 90,4 млрд рублей. Собеседник агентства отметил, что Росимущество и Минэнерго уже согласовали проект соответствующей директивы.

«Ведомости» писали, что Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго согласовали проект распоряжения правительства об изъятии 100% дивидендов у «Роснефтегаза», но его еще не одобрили в Администрации президента и правительстве. Газета подчеркнула, что в бюджете на 2017 год было заложено 156,4 млрд рублей поступлений от «Роснефтегаза».