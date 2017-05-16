Президент США Дональд Трамп передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретную информацию об ИГИЛ, полученную от разведки Израиля. Об этом The New York Times рассказали источники в Белом доме.

Издание назвало Израиль «основным сборщиком разведывательных данных на Ближнем Востоке» и одним из главных союзников США в этом регионе.

«Информация о том, что Трамп хвастался перед Россией некоторой секретной информацией, предоставленной Израилем, может повредить отношения между Израилем и США. Это ситуация повышает вероятность, что эта [секретная] информация может быть передана Ирану, близкому союзнику России и главной угрозой Израиля на Ближнем Востоке», – отметило издание.

В правительстве Израиля данные газеты отвергли, пояснив, что обмен данными с США «полностью конфиденциален». Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер отказался от комментария.

Ранее The Washington Post писала, что Трамп передал главе российского МИД и послу РФ в Вашингтоне Сергею Кисляку секретную информацию, связанную с «Исламским государством». Отмечалось, что эти сведения США предоставили партнеры на основании соглашения по обмену разведданными, но не уточнялась, кто именно.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «очередным фейком» материал издания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался опровергать или подтверждать информацию издания, назвав поднятую тему «очередной ерундой».

При этом Трамп заявил, что на встрече с Лавровым поделился с Россией фактами, касающимися терроризма и безопасности полетов. Президент добавил, что руководствовался «гуманитарными соображениями».Встречу с российским министром он назвал «очень-очень успешной».