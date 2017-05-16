Сайт президента Украины Петра Порошенко подвергся DDOS-атаке 16 мая после принятия решения о запрете на территории страны «ВКонтакте», «Одноклассников», «Яндекса», Mail.ru и других российских ресурсов. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

По информации президентской администрации, атака началась в 15:15 по мск. Шимкин назвал ее «ответом россиян на указ президента».

«Мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку с ресурсов “Яндекса” и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и “положить” серверы АП», – пояснил Шимкин.

Он добавил, что IT-специалисты контролируют ситуацию.

Ранее власти Украины расширили санкции против российских компаний. Кроме «ВКонтакте», «Одноклассников», «Яндекса», Mail.ru, в нем оказались РЕН ТВ, «Наше радио», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», «Звезда», «Лаборатория Касперского», Dr.Web и «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева», принадлежащего семье министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

Согласно указу президента Украины, активы этих компаний долдны быть заморожены на территории страны, а местные провайдеры должны запретить предоставлять доступ к сайтам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «пока не готов» говорить об ответных санкциях в отношении Украины. В Минмосвязи решение о блокировке сайтов назвали «бессмысленным, дискредитирующим украинское руководство».

В «Яндексе» выразили сожаление в связи с решением о блокировке поисковика и подчеркнули, что «главный пострадавший от санкций – это украинский пользователь», В компании отметили, что указ президента не окажет влияния на бизнес «Яндекса». При этом аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов оценил потери компании от украинских санкций в 6,9 млрд рублей, что составляет 10% от выручки за 2016 год.