«Реновация задумана не для расселения хрущевок, а для спасения банковской системы», – гласил один из тезисов протестного митинга 14 мая в Москве. Действительно: на месте снесенных домов построят новые, город выделит на это 300 млрд рублей на первые три года (из отведенных на реновацию 20 лет), и это позволит загрузить работой строительный комплекс, который с 2014 года переживает тяжелые времена. Зачем мэрии помогать застройщикам, с которыми у нее сложные отношения? Конечно, чтобы спасти банки, – рассуждают люди. Ведь банки либо владеют крупнейшими застройщиками и девелоперами со всеми их убытками последнего времени, либо выдали им много кредитов под залог слабозаселенных жилых комплексов.

Вопрос в том, способна ли программа реновации повлиять на степень перекредитованности застройщиков. На мой взгляд, значение и возможности программы здесь сильно переоценены, а правительство Москвы не вкладывает в нее такой смысл. Сигналы, поступающие с разных сторон, скорее говорят о том, что загрузка застройщиков – побочная цель всей затеи, а банки не очень заинтересованы в ее продвижении.

В чем проблема

Строительная отрасль – в кризисе. В 2015–2016 годы нарастала волна банкротств, идущая еще с Олимпиады 2014-го с ее плохо просчитанными проектами, стоимостью, которая резко росла в процессе, и убытками, которые ложились на подрядчиков и их кредиторов. Просроченная задолженность строительных компаний банкам за эти два года выросла с 4% до 17–18% от всех их кредитов и до 15% от общей задолженности по экономике в целом. В сентябре 2016 года ее оценивали в 53,4 млрд рублей.