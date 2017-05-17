Генеральный директор Uber Трэвис Каланик в 2016 году предлагал основателю Tesla Илону Маску сотрудничество в сфере развития беспилотных технологий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на книгу Адама Лашински «Wild Ride», выход которой запланирован на следующей недели.

Как рассказал Каланик, что летом 2016 года он позвонил Маску и сказал: «Смотри, мы должны быть партнерами». Основатель Tesla это предложение отклонил.

«Илон до конца разговора пытался убедить меня в том, что это слишком далеко и нереалистично, а также в том, что я должен придерживаться той сферы, в которой у меня получается работать», – отметил глава Uber.

Агенство подчеркнуло, что почти одновременно с этим разговором один из помощников Каланика узнал, что разработка беспилотного такси – приоритетный проект Tesla.

Через несколько дней Tesla обнародовала план компании на 10 лет. В нем, в частности, говорилось о перспективах создания беспилотного такси.

Источник, близкий в Маску, подтвердил, что основатель Tesla отклонил предложение Uber, но подчеркнул, что Маск не отговаривал Каланика от разработки беспилотного автомобиля. Представители компаний от комментариев отказались.

Заметка дополняется.