На следующий день после отставки экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна американский лидер Дональд Трамп попросил бывшего директора ФБР Джеймса Коми закрыть расследование о возможных связях Флинна с Россией. Об этом пишет The New York Times, ознакомившееся с записью, которую составил Коми после разговора с Трампом.

«Я надеюсь, что вы четко понимаете, как это остановить, как оставить Флинна в покое», – сказал Трамп, добавив, что его советник – «хороший парень», который не сделал ничего плохого.

Коми ничего не ответил президенту о возможном прекращении расследовании, но отметил: «Я согласен, что он хороший парень».

В Белом доме газете заявили, что хотя Трамп не раз говорил, что Флинн – «порядочный человек, который служил нашей стране и защищал ее», президент не просил о прекращении расследования. В ФБР от комментария отказались.

Трамп уволил Коми 10 мая. Экс-директор ФБР узнал о своей отставке из письма, в котором президент США объяснил, что, по его мнению, Коми не может эффективно руководить ведомством. Как писала The New York Times, перед увольнением экс-директор просил выделить «ресурсы» для расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Причиной для отставки Флинна стала публикация The Washington Post о контактах между экс-советником по нацбесопасности и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре 2016 года. Сообщалось, что они обсуждали антироссийские санкции, и Флинн рекомендовал России «не слишком бурно» реагировать на новые ограничительные меры администрации экс-президента США Барака Обамы. Бывшая исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс говорила, что из-за сокрытия контактов с российским послом Флинн скомпрометировал себя.