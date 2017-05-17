Прокуратура Москвы указала на ошибки, допущенные в столичном проекте о сносе пятиэтажек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство обратило внимание на статью о возможности на любой стадии программы реновации организовать собрание собственников многоквартирного дома, чтобы принять «решение об исключении такого дома из программы реновации». Прокурор указывает, что правовые последствия принятия такого решения проект не регулирует.

Вопросы у прокуратуры также вызвали неоднозначные формулировки. Как отметили в ведомстве, в доработке нуждаются понятия «улучшенная отделка», «эстетическая функция», «современные панельные конструкции», «высокая энергоэффективность», «современные стандарты приспособления», «вариативность планировки», «минимизированный перепад» и другие.

Лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков отметил, что законопроект оперативно приняли к рассмотрению. Он написал письмо на имя спикера Мосгордумы, в котором напомнил, что необходимо получить заключение государственно-правового управления, перед тем как принимать законопроект к рассмотрению. Он подчеркнул, что законопроект был принят к рассмотрению в субботу 13 мая, а суббота и воскресенье – это выходные дни для работников парламента.

«Возникает вопрос, каким образом в течение выходного дня в Мосгордуму мог поступить и быть зарегистрированным проект закона, подготовлено заключение государственно-правового управления?» – указал Клычков.

Пресс-секретарь спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова Полина Орехова пояснила «Коммерсанту», что принятие законопроекта к рассмотрению не нарушило регламент, так как на выходных в Мосгордуме работали дежурные. Клычков, в свою очередь, заявил, что это был «необычный случай», связанный с попыткой «погасить протест», так как 14 мая прошел митинг против сноса пятиэтажек.

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По данным проекта «Белый счетчик», в акции приняли участие более 19 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин после митинга пообещал внимательно отнестись «ко всем содержательным заявлениям», звучавшим на нем, в том числе от противников реновации.