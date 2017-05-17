В секретных данных, которые президент США Дональд Трамп передал главе российского МИД Сергею Лаврову шла речь о намерении ИГИЛ организовать теракт на борту пассажирского самолета, направляющегося в США. Об этом ABC News рассказали бывшие и действующие чиновники Белого дома.

Вашингтону эту информацию передали израильские шпионы в «Исламском государстве». По их словам, боевики планировали спрятать бомбу в ноутбук, так как в этом случае взрывное устройство было бы сложно обнаружить при досмотре.

«Эта информация достаточно достоверна, поэтому США рассматривают возможность ввести запрет на провоз ноутбуков на борту самолета пассажиров всех рейсов, следующих из Европы в США», – отметил телеканал.

Как подчеркнул ABC News, из-за передачи данных жизнь израильского источника, внедренного в ИГИЛ, находится под угрозой.

О том, что переданные Трампом Лаврову секретные данные предоставила разведка Израиля, ранее написала The New York Times. В правительстве Израиля эти данные отвергли, пояснив, что обмен сведениями с США «полностью конфиденциален».

The Washington Post ранее писала, что Трамп передал Лаврову данные во время личной встречи 10 мая. Отмечалось, что сведения предоставил союзник на основании соглашения по обмену разведывательными данными. Отмечалось, что источник не давал США разрешения на передачу материалов России.