По итогам первого квартала 2017 года рынок кредитных карт вырос впервые с конца 2014 года. Об этом пишут «Ведомости».

По данным «Тинькофф-бенка», задолженность россиян по кредитам увеличилась на 2,3% до 1,02 трлн рублей. По оценкам Frank Research Group, которая учитывает просроченную задолженность, задолженность составила 1,23 трлн рублей, увеличившись на 2,4%.

Заметка дополняется.