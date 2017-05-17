В Минсельхозе обсуждают идею ограничить ввоз из Европы в Россию мяса и мясного вторсырья, в частности, мясокостной муки, из которой производят корм для животных. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, власти объясняют, что эта мера необходима для стимулирования российского производства вторсырья. При этом ведомство также рассматривает возможность поставлять сырье из Бразилии, Чили и Новой Зеландии.

Собеседник газеты подчеркнул, что реализация этой инициативы нанесет ущерб российским производителям кормов для животных, которые закупают сырье в основном в Европе, так как российских аналогов недостаточно. Кроме того, производители обеспокоились возможным сокращением инвестиций в отрасль и закрытием части предприятий.

По мнению президента Мясного совета Единого экономического пространства Мушега Мамиконяна, предложение Минсельхоза поможет решить вопрос «с ветеринарной безопасностью в Европе».

Представители вице-премьера Аркадия Дворковича и Минсельхоза отказались от комментариев.

Согласно данным Росстата, производство мясокостной муки в России в 2016 году увеличилось на 12% до 366,4 тысячи тонн. Импорт муки, по подсчетам собеседника издания, составил около 90 тысяч тонн.