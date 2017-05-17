Центр разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) подготовил законопроект, вводящий запрет на демонстрацию потребления спиртных напитков по телевидению с 6 до 23 часов. Об этом говорится в письме ЦРНАП премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
Речь идет о запрете на показ распития крепких напитков «в теле-, видео-, кинопрограммах, документальных и художественных фильмах». В ЦРНАП считают, что в большинстве случаев демонстрацию употребления спиртного «следует воспринимать как скрытую рекламу, а точнее стимулирование (маркетинг) потребления алкогольной продукции».
В обращении к Медведеву ЦРНАП просит поручить Роскомнадзору, Минздраву, ФАС и Минюсту рассмотреть данный законопроект. По мнению разработчиков документа, он поможет снизить масштабы потребления спиртного среди россиян. В Госдуме и Общественной палате уже сообщили, что намерены поддержать поправки, предложенные ЦРНАП.
С 2012 года в России уже действует запрет на рекламу алкогольной продукции в интернете и на телевидении. Кроме того, с 2007 года в стране запрещена онлайн-торговля спиртным.
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