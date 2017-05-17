Основная цель инициаторов программы по сносу малоэтажного жилья в Москве – «отмывание денег, заработок». Такое мнение высказали 37% москвичей, принявших участие в опросе ВЦИОМ опроса ВЦИОМ 28–30 апреля. Методом телефонного интервью опрошено 1200 жителей Москвы в возрасте 18 лет и старше.

Еще 33% респондентов сочли, что программа реновации запущена с целью улучшения жилищных условий горожан, а 18% опрошенных думают, что ее цель – благоустройство Москвы. 2% участников опроса назвали программу предвыборным ходом.

Как указывает ВЦИОМ, 75% опрошенных жителей предполагаемых зон реновации скорее поддерживают программу сноса пятиэтажек, среди москвичей в целом за снос выступили 67%. Не поддерживают программу 11% тех, кто проживает в предполагаемых зонах реновации и 16% москвичей в целом.

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Заметка дополняется.