Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее Брэдли Мэннинг), осужденная за разглашение секретных документов, вышла на свободу. Об этом сообщает BBC News.

Она отбывала наказание в одной из тюрем в штате Канзас.

Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тысяч военных и дипломатических документов, касающихся, в том числе, военной операции США в Ираке.

Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы в 2013 году. На следующий день после вынесения приговора он объявил себя женщиной по имени Челси.

В 2016 году Мэннинг дважды пыталась совершить самоубийство, а также объявляла голодовку, которую прекратила после разрешения на операцию по смене пола.

Президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг в январе 2017 года; сообщалось, что она проведет в тюрьме еще четыре месяца.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, проживающий на территории посольства Эквадора в Великобритании, заявлял, что он согласится на экстрадицию в США в случае помилования Мэннинг. После смягчения приговора Ассанж сказал, что готов к диалогу с Минюстом, чтобы понять «как правильно двигаться дальше». Как сообщал CNN в апреле, Минюст США частично подготовил документы для предъявления обвинений Ассанжу.