Министерство юстиции пока не намерено вносить поправки в статью о многократных нарушениях на митингах (212.1) Уголовного кодекса РФ. Об этом 17 мая заявил министр юстиции Александр Коновалов, передает «Фонтанка».

«Если я правильно помню, постановление Конституционного суда не предполагает обязательной подготовки поправок к проекту. Речь, возможно, шла об ошибках в терминах. Конкретных планов [по подготовке поправок] у нас сейчас нет», – пояснил он.

Как передает «Интерфакс», Коновалов добавил, что оптимизация законодательства ведется «всегда в плановом режиме». «Если в контексте нашей работы такие предложения появятся, мы их, разумеется, представим», – добавил министр.

Первым и единственным осужденным по указанной статье стал активист Ильдар Дадин. В 2015 году суд приговорил его к трем годам колонии, но позднее срок был сокращен до двух с половиной лет. Верховный суд отменил приговор активисту 22 февраля 2017 года после того, как Конституционный суд счел уголовную ответственность за неоднократность правонарушения противоречащей Конституции.

В КС также призвали уточнить и доработать статью, по которой был осужден Дадин. Тем не менее, суд признал ее соответствующей Конституции.

В конце апреля правительство РФ отказалось одобрить законопроект, которым предлагалось исключить статью 212.1 из УК.