Советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин связан с компаниями, которые вошли в консорциум «Реновация» для участия в программе сноса пятиэтажек в Москве. Об этом сказано в расследовании «Трансперенси Интернешнл Россия».

В неформальный консорциум вошли пять компаний: S.Holding, «Москэксперт», «Главмосстрой», «Моспроект» и «Калинка-Риэлти». Трансперенси утверждает, что консорциум состоит из близких Владимиру Ресину людей, с которыми он контактировал во время работы на посту вице-мэра и главы градостроительного комплекс столицы (2001–2011 года).

Учредитель компании S.Holding Алексей Шепель работал заместителем Ресина. Заместителем бывшего вице-мэра работал и основатель компании «Мосэксперт» Анатолий Воронин. В компании «Главмосстрой» Владимир Ресин занимал пост председателя совета директоров.

Контрольный пакет акций «Моспроекта» принадлежит московской мэрии, а кроме того эта компания занималась строительством в Москве в то время, когда Ресин был вице-мэром. Отмечается также, что основатель «Калинка-Риэлти» Екатерина Румянцева не раз встречалась с Владимиром Ресином в неформальной обстановке, а сама компания сопровождала «знаковые» девелоперские проекты, например, застройку «Красного октября».

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Трансперенси предполагает, что между Ресиным и нынешним вице-мэром Москвы Маратом Хуснуллиным может начаться борьба за участие в программе сноса пятиэтажек.

В расследовании утверждается, что из всех авторов закона о сносе хрущевок, только Ресин профессионал в области градостроительной деятельности. Из этого Трансперенси делает вывод, что он был главным разработчиком законопроекта.

Проект закона о сносе хрущевок приняли в первом чтении 20 апреля. Второе чтение законопроекта отложили до июля.

Мэрия Москвы опубликовала список домов, которые попадут в первую волну сноса хрущевок. В список попали 4,5 тысячи домов. Голосование жителей хрущевок началось вечером 14 мая, оно закончится 15 июня. Для сноса дома нужны две трети голосов. Тех, кто воздержится от голосования, автоматически запишут в число поддерживающих снос.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что на месте хрущевок будут строиться дома не выше 14 этажей. Московские власти также показали, как будут выглядеть новые дома.