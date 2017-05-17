Советник мэра Москвы, депутат Госдумы Владимир Ресин связан с компаниями, которые вошли в консорциум «Реновация» для участия в программе сноса пятиэтажек в Москве. Об этом сказано в расследовании «Трансперенси Интернешнл Россия».
В неформальный консорциум вошли пять компаний: S.Holding, «Москэксперт», «Главмосстрой», «Моспроект» и «Калинка-Риэлти». Трансперенси утверждает, что консорциум состоит из близких Владимиру Ресину людей, с которыми он контактировал во время работы на посту вице-мэра и главы градостроительного комплекс столицы (2001–2011 года).
Учредитель компании S.Holding Алексей Шепель работал заместителем Ресина. Заместителем бывшего вице-мэра работал и основатель компании «Мосэксперт» Анатолий Воронин. В компании «Главмосстрой» Владимир Ресин занимал пост председателя совета директоров.
Контрольный пакет акций «Моспроекта» принадлежит московской мэрии, а кроме того эта компания занималась строительством в Москве в то время, когда Ресин был вице-мэром. Отмечается также, что основатель «Калинка-Риэлти» Екатерина Румянцева не раз встречалась с Владимиром Ресином в неформальной обстановке, а сама компания сопровождала «знаковые» девелоперские проекты, например, застройку «Красного октября».
Трансперенси предполагает, что между Ресиным и нынешним вице-мэром Москвы Маратом Хуснуллиным может начаться борьба за участие в программе сноса пятиэтажек.
В расследовании утверждается, что из всех авторов закона о сносе хрущевок, только Ресин профессионал в области градостроительной деятельности. Из этого Трансперенси делает вывод, что он был главным разработчиком законопроекта.
Проект закона о сносе хрущевок приняли в первом чтении 20 апреля. Второе чтение законопроекта отложили до июля.
Мэрия Москвы опубликовала список домов, которые попадут в первую волну сноса хрущевок. В список попали 4,5 тысячи домов. Голосование жителей хрущевок началось вечером 14 мая, оно закончится 15 июня. Для сноса дома нужны две трети голосов. Тех, кто воздержится от голосования, автоматически запишут в число поддерживающих снос.
Мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что на месте хрущевок будут строиться дома не выше 14 этажей. Московские власти также показали, как будут выглядеть новые дома.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.