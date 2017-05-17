Владелец группы ЕСН Григорий Березкин после завершения сделки по приобретению РБК создаст на основе своих активов единый медиахолдинг. Об этом сам бизнесмен рассказал в кулуарах съезда бюро РСПП, передает RNS.

«Здесь всюду разные аудитории, между ними много синергии, это будет, конечно, единый холдинг. Там мы будем максимально использовать всю синергию, которая в этом бизнесе, ее много», – пояснил он.

Березкину принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro. Также предприниматель входит в число акционеров ИД «РЖД-партнер».

Ранее 17 мая Березкин в разговоре с корреспондентом RNS не смог уточнить сроки завершения сделки по РБК. «Как у нас, знаете, с планами: хочешь рассмешить господа – расскажи ему о своих планах», – сказал он.

10 мая Березкин рассказал, что заявку в ФАС о покупке 65,43% акций РБК его структуры подали еще 28 апреля. О планах приобрести медиахолдинг бизнесмен объявил 18 апреля.

По данным источников «Ведомостей», сумма сделки составит «существенно меньше» $200 млн. Forbes писал, что стороны согласовывают стоимость задолженности РБК ($40–100 млн), а собственно акции РБК оцениваются еще в $30 млн, но покупатель хотел бы заплатить меньше. Источники «Коммерсанта» упоминали, что Березкин был готов купить РБК примерно за $100 млн, но цену снизили почти в два раза.

О том, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова возобновила переговоры о продаже РБК, стало известно 11 апреля. Как писал тогда vc.ru, продать актив Прохорова вынуждает «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента России Алексея Громова. Он якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.