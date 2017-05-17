Московская городская дума приняла закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москва». Об этом сообщает «Интерфакс».
Закон предполагает право жителей хрущевок получить равнозначную, равноценную квартиру или денежную компенсацию. Квартиры в новых домах должны иметь не меньше комнат и не меньше метров, чем в хрущевке. Общая площадь квартир, согласно закону, должна быть больше за счет увеличения площади нежилого пространства (кухня, коридор, ванная и туалет). Квартиры будут иметь отделку «комфорт-класс».
Новое жилье будет предоставляться в том же районе. Эта мера, однако, не коснется жителей Зеленограда, Троицкого и Новомосковского округов.
За снос здания должны проголосовать не менее 2/3 жильцов. Исключить дом из программы жильцы смогут на общем собрании.
Ранее прокуратура Москвы нашла ошибки в законе. У нее вызвали вопросы неоднозначные формулировки в законе, а также статья о возможности жильцов на любой стадии отказаться от участия в программе сноса.
Закон приняли к рассмотрению в субботу 13 мая, что вызвало вопросы у депутатов Мосгордумы. Депутат от КПРФ Андрей Клычков предположил, что это было сделано в выходной день, чтобы «погасить протест».
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