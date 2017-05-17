Проект по созданию поисковой системы «Спутник» не будет закрыт. Об этом рассказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, передает RNS.

«Этот проект, несомненно, будет продолжен. В любом случае мы проведем оптимизацию наших расходов», – пояснил он.

По словам Осеевского, «был создан хороший продукт, полноценный комплекс, который включает в себя поисковик и браузер». Он добавил, что сейчас в «Ростелекоме» думают о дополнительных приложениях для «Спутника» и возможности использования этих продуктов для обработки больших данных (Big Data).

«Мы видим, что задача импортозамещения и создания дополнительных возможностей для российских пользователей и государства, и корпораций иметь достойный российский продукт – актуальна, мы как только сформируем новую стратегию по “Спутнику”, сразу представим ее», – цитирует Осеевского «Интерфакс».

12 мая газета «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники написала, что государственный поисковик будет закрыт или переориентирован на другие задачи. Отмечалось, что возможным вариантом дальнейшего развития «Спутника» может стать его использование для расчета больших данных.

16 мая «Ведомости» сообщили, что в России планируется создать государственного оператора для сбора Big Data. Планируется, что госоператором «больших пользовательских данных» может стать радиочастотная служба при Роскомнадзоре, ведомство также будет контролировать обработку Big Data и других операторов.

«Спутник» запустили в мае 2014 года; в 2015-м «Ростелеком» выделил на его развитие до 800 млн рублей. По итогам 2015 года выручка «Спутника» составила 136,6 млн рублей, убыток – 150,5 млн рублей.