Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в сторону президента США Дональда Трампа в передаче секретных сведений России. Его цитирует «Интерфакс».
По его мнению, в США «развивается политическая шизофрения». Ситуацию в США под антироссийскими лозунгами «раскачивают либо тупые, либо нечистоплотные люди», заявил Путин.
«Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Лавровым) разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», – добавил Путин.
Российский президент предложил предоставить Сенату США записи беседы Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он уточнил, что это будет возможно, если администрация президента США одобрит такой шаг.
Как сообщил Reuters помощник президента Юрий Ушаков, речь идет о расшифровке переговоров, а не об аудиофайле. Как он пояснил «Интерфаксу», на таких встречах присутствует человек, который ведет стенограмму.
Накануне The Washington Post писала, что Трамп передал Лаврову данные, касающиеся «Исламского государства» во время встречи 10 мая. Сообщалось, что он якобы рассказал об угрозе от террористов ИГИЛ, связанной с использованием ноутбуков в самолете. Трамп также поделился мерами, которые предприняли США.
По данным The New York Times, информацию, разглашенную Трампом, США получили от разведки Израиля. ABC News уточнял, что речь шла о намерении террористов ИГИЛ устроить теракт на борту пассажирского самолета, направлявшегося в США.
Президент США подтвердил информацию о передаче сведений Лаврову и пояснил, что сделал это из «гуманитарных соображений». Он не уточнил, какую конкретно информацию он разгласил.
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