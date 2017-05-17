Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения в сторону президента США Дональда Трампа в передаче секретных сведений России. Его цитирует «Интерфакс».

По его мнению, в США «развивается политическая шизофрения». Ситуацию в США под антироссийскими лозунгами «раскачивают либо тупые, либо нечистоплотные люди», заявил Путин.

«Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Лавровым) разговаривал, придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны», – добавил Путин.

Российский президент предложил предоставить Сенату США записи беседы Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он уточнил, что это будет возможно, если администрация президента США одобрит такой шаг.

Как сообщил Reuters помощник президента Юрий Ушаков, речь идет о расшифровке переговоров, а не об аудиофайле. Как он пояснил «Интерфаксу», на таких встречах присутствует человек, который ведет стенограмму.

@widget type=post-embed id=81813

Накануне The Washington Post писала, что Трамп передал Лаврову данные, касающиеся «Исламского государства» во время встречи 10 мая. Сообщалось, что он якобы рассказал об угрозе от террористов ИГИЛ, связанной с использованием ноутбуков в самолете. Трамп также поделился мерами, которые предприняли США.

По данным The New York Times, информацию, разглашенную Трампом, США получили от разведки Израиля. ABC News уточнял, что речь шла о намерении террористов ИГИЛ устроить теракт на борту пассажирского самолета, направлявшегося в США.

Президент США подтвердил информацию о передаче сведений Лаврову и пояснил, что сделал это из «гуманитарных соображений». Он не уточнил, какую конкретно информацию он разгласил.