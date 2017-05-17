Клип бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс о митингах оппозиции был заказан «госструктурами». Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к певице.

Вокс якобы рассказала собеседнику издания, что ей предложили «обложить оппозицию», а заплатили за это около 2 млн рублей. Музыканты согласились на это, рассчитывая на будущие корпоративные заказы. Источник «Медузы» также отметил, что в клипе снимались не те люди, которые обычно выступают с певицей.

https://www.youtube.com/watch?v=Urt4fifrsls

Источники издания в Администрации президента отвергли причастность к клипу. Один собеседник «Медузы» назвал это «чушью в квадрате», другой – работой «неких групп политтехнологов», которые «оказались за бортом» Администрации президента.

Сама Алиса Вокс заявила изданию, что ее «задолбали эти вопросы». «Я писала песню не про политику, на хрена они меня туда припутали, я не понимаю», – сказала она. До этого в интервью РБК она рассказала, что «беспокоится за судьбы тех, кого обманывают и вводят в заблуждение».

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В песне «Малыш» Вокс раскритиковала подростков, вышедших на акции протеста за «горы золота и евро». Политик Алексей Навальный обвинил Кремль в заказе клипа.

Алиса Вокс была солисткой группы «Ленинград» с 2012 по 2016 год.