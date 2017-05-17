Президент Европарламента Антонио Таяни и министр внутренних дел Мальты (председательствует в ЕС) Кармело Абела 17 мая подписали соглашение о введении безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

На церемонии в Страсбурге присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Ранее он назвал безвизовый режим с ЕС «окончательным разводом» украинцев с Россией. 17 мая он отметил, что Украина «возвращается на европейскую родину».

https://twitter.com/poroshenko/status/864826745530310657

Подписанный документ должен быть опубликован в официальном журнале ЕС. Безвизовый режим вступит в силу через 20 дней.

От получения визы в ЕС освободят граждан Украины, которые будут находиться в Европе не более 90 дней в течение полугода. Для работы в Евросоюзе украинцам надо будет оформлять визу.

Еврокомиссия предложила Украине ввести безвизовый режим в апреле 2016 года. В феврале 2017 года Совет ЕС одобрил механизм приостановки безвизового режима для жителей третьих стран, а 11 мая – введение такого режима для Украины.