«Роснефть» попросила главу Минэнерго Александра Новака согласовать плавный механизм по выходу в будущем из соглашения с ОПЕК по сокращению объемов нефтедобычи. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, передает «Интерфакс».

Как объяснил Сечин, компанию волнует стабилизация курса рубля для планирования инвестиций, сообщает «Прайм». Он подчеркнул, что «Роснефть» готова к любым ценам на нефть.

15 мая Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности продлить соглашение об ограничении добычи нефти до марта 2018 года. По словам Сечина, для «Роснефти» комфортно продление договоренностей на 9 месяцев. В то же время он допустил, что соглашение может действовать и после первого квартала 2018 года.

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На фоне заявлений Сечина курс доллара на Московской бирже поднялся выше 57 рублей впервые с 12 мая.

Переговоры ОПЕК относительно срока соглашения по нефтедобыче намечены на 25 мая в Вене. Как говорил в начале мая Новак, если договоренности будут продлены, это ускорит возвращение рынка в здоровое состояние.

В конце ноября 2016 года участники ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки. Россия в рамках соглашения решила поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки.

Заметка дополняется.