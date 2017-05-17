Скандалы, связанные с президентом США Дональдом Трампа, следуют один за другим. В начале недели американские СМИ взорвались по поводу того, что на встрече 10 мая Трамп якобы передал министру иностранных дел Сергею Лаврову секретные данные, полученные от израильской разведки (речь шла о планах террористов с помощью ноутбука устроить теракт на борту пассажирского самолета). А сегодня Трамп столкнулся с еще куда более серьезным обвинением – в том, что он якобы просил теперь уже бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование российских связей своего советника Майкла Флинна. Vox напоминает, что такие же обвинения привели к отставке Ричарда Никсона во время Уотергейта.



Посочувствовать Трампу в среду решил Владимир Путин, назвавший происходящее «политической шизофренией». В США многие напротив считают, что беспокоиться следует о рассудке президента. Критики обвиняют Трампа в патологической лжи (его не раз ловили на искажении фактов), нарциссизме и паранойе. Некоторые требуют его медицинского освидетельствования. Они считают, что если психическое расстройство будет доказано, президента можно отстранить от должности. Возможно ли это?

