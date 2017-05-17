Украинский сегмент «ВКонтакте» установил рекорд посещаемости после объявления о предстоящей блокировке соцсети в стране. Об этом говорится на странице украинской команды «ВКонтакте».

«VK установил новый рекорд на Украине: 18 миллионов уникальных посетителей за сутки – на два миллиона больше прошлого рекорда. Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом в стране», – отмечается в сообщении.

16 мая президент Украины Петр Порошенко расширил санкции в отношении России, включив в «черный список» российских компаний в том числе социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Обе они – самые популярные среди украинских пользователей; в ноябре прошлого года «ВКонтакте» оценивала свою месячную аудиторию в стране в 15,8 млн человек, а «Одноклассники» – в 9,5 млн.

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Кроме соцсетей, в санкционный перечень попали «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», Dr.Web, издатель электронных словарей ABBYY и «1С» (выпускает, в частности, программное обеспечение для бухгалтеров). В соответствии с указом Порошенко, украинские провайдеры должны заблокировать доступ ко всем этим ресурсам.

Как передает УНИАН, 17 мая Порошенко объявил, что Киев готов будет пересмотреть решение о запрете российских соцсетей и сервисов «сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенное и независимое территорию Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «пока не готов» говорить об ответных санкциях в отношении Украины. В Минкомсвязи решение о блокировке сайтов назвали «бессмысленным, дискредитирующим украинское руководство».