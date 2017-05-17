Литва выдала визы двум гомосексуалам, подвергшимся преследованиям в Чечне. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Литва координирует свои действия с Евросоюзом.

«Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы – относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище», – сообщил он.

Сразу после публикаций «Новой газеты» об эвакуации геев из республики и помощи в оформлении документов для выезда из страны рассказал член совета организации ЛГБТ-сеть Игорь Кочетков.

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О притеснениях геев в Чечне стало известно после того, как в начале апреля «Новая газета» опубликовала несколько материалов на эту тему. В Чечне эту информацию отвергли. В частности, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал статьи «провокационными».

Информацию проверяла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, но не нашла подтверждений упомянутой в расследовании «Новой» информации. Имена и фамилии пострадавших она получила 16 мая и передала эти данные в Следственный комитет.