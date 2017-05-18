Предположения, что в Администрации президента решено «работать» с протестной аудиторией, дискредитируя оппозицию и лично Навального при помощи современных форматов, подтверждаются. Появление почти одновременно двух песен (Алисы Вокс – «Малыш» и рэпера Птахи – «Свобода») одинакового содержания, призывающих молодежь отказаться от политики, вряд ли случайность. В пользу этой версии говорит и расследование, проведенное «Дождем». Но гораздо важнее то, что провальность этой тактики стала понятна как-то сразу, и в этом, что самое интересное, больше всего виноват сам Кремль. Теперь он вынужден бороться не столько с Навальным, сколько с самим собой – с собственными практиками в отношении поп-культуры, введенными десятилетия назад.
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