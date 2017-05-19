Президент Украины Петр Порошенко запретил своим указом российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и «Mail.ru», а заодно – георгиевскую ленточку. Решение свое объяснил, как и положено главе европейской державы, апеллируя к модным нынче на Западе страхам: Россия вмешивается в демократические процессы по всему миру, соцсети используются для нужд пропаганды. И добавил, что, как только российская агрессия в отношении Украины прекратится, решение это может быть пересмотрено. После чего российские официальные лица превратились в поборников свобод и привычно ринулись обвинять их душителя во всех смертных грехах.
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