Бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко подозревают в получении взятки в размере $800 тысяч. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко, передает «Интерфакс».

«Следствие подозревает, пока не предъявило обвинение Захарченко в получении взятки от господина Дуса (хозяина ресторана “Ла Маре”) в размере $800 тысяч и дисконтной карты ресторана “Ла Маре”», – пояснил Горбатенко.

Как передает РИА Новости со ссылкой на адвоката, следователи предполагают, что взятку Захарченко получил от коммерческой фирмы при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина.

Адвокат также пояснил, что карта была оформлена на Лаушкина, а пользовались ей «разные люди».

Горбатенко также указал, что в рамках дела Захарченко следствие арестовало имущество «иных людей» на 1 млрд рублей. «Но эти деньги не соразмерны вменяемым Захарченко преступлениям», – подчеркнул адвокат.

Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и воспрепятствовании предварительному следствию (статья 294 УК РФ). Его арестовали 10 сентября 2016 года.

При обыске у Захарченко нашли валюту на 8,5 млрд рублей. Происхождение денег он отказался объяснять. В конце апреля источники «Росбалта» сообщили, что деньги сначала хранились в фирмах и банках, связанных с РЖД, затем частично были обналичены. Следствие предполагает, что найденные у Захарченко деньги – «доля» полковника и некоторых его коллег в МВД за покровительство связанным с РЖД компаниям.

15 мая источники «Новой газеты» рассказали, что полковник ФСБ Дмитрий Сенин объявлен в федеральный розыск по подозрению в дезертирстве. «В конце апреля, уходя на обед, он оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся», – сообщил собеседник издания.