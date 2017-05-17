Доступ к сайту организации «Трансперенси Интернешнл Россия» пропал после публикации расследования о связи советника мэра Москвы Владимира Ресина с консорциумом, который будет участвовать в программе сноса хрущевок. Об этом в твиттере рассказал руководитель петербургского отделения «Трансперенси» Дмитрий Сухарев.

Он не уточнил, подозревают ли в организации DDos-атаку. По данным Downjustforme, доступ к ресурсу отсутствует во всем мире.

Расследование опубликовали в 12:00 мск.

«Трансперенси» написала, что консорциум «Реновация», созданный для участия в программе сноса хрущевок, состоит из близких Владимиру Ресину людей. Он занимал пост вице-мэра столицы и руководил градостроительным комплексом Москвы с 2001 по 2011 год. Авторы предполагали, что между Ресиным и нынешним вице-мэром Москвы Маратом Хуснуллиным может начаться борьба за участие в программе сноса пятиэтажек.

@widget type=post-embed id=82754

В организации также заявили, что Владимир Ресин был главным разработчиком законопроекта о сносе хрущевок. Авторы расследования пришли к такому выводу, потому что из всех авторов инициативы только Ресин профессионал в области градостроительной деятельности.

Законопроект о сносе пятиэтажек в первом чтении одобрили 20 апреля. Второе чтение отложили до начала июля, когда закончится голосование жителей домов.