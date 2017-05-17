Сведения, которыми президент США Дональд Трамп поделился с главой российского МИД Сергеем Лавровым, настолько секретны, что американские власти попросили СМИ не разглашать конкретные подробности. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным телеканала, разведывательные службы считают, что упоминание деталей секретной информации, раскрытой Трампом российским дипломатам, может нанести ущерб национальным интересам США.

На встрече с Лавровым 10 мая Трамп рассказал, что «Исламское государство» собиралось совершить теракт на борту пассажирского самолета, направляющегося в США. Американский президент, в частности, упомянул, что боевики ИГИЛ похитили некое оборудование, используемое службами безопасности в аэропортах, – чтобы протестировать его и понять, смогут ли они пронести бомбу на борт самолета в электронном устройстве (предположительно, ноутбуке). Трамп также назвал сирийский город под контролем ИГИЛ, где была получена секретная информация о потенциальном теракте.

Как указывает NBC News, неназванные представители спецслужб США попросили телеканал не сообщать, какое оборудование было похищено и где именно, а также не называть город в Сирии.

Заметка дополняется.