Дрон Amazon Prime Air. Фото: amazon.com

Сегодня по всему миру онлайн-ритейлеры ищут способы сделать доставку дешевле и быстрее. Самое популярное решение – дроны, в этом году они начнут доставлять покупки в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Нидерландах, говорит профессор роботизации и исследований искусственного интеллекта Университета Шеффилда Ноэль Шарки. Но доставка будущего – это не только беспилотники. Ученые и предприниматели предлагают самые невероятные идеи для упрощения процесса, и некоторые из них весьма перспективны с точки зрения инвесторов.