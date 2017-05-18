Сегодня по всему миру онлайн-ритейлеры ищут способы сделать доставку дешевле и быстрее. Самое популярное решение – дроны, в этом году они начнут доставлять покупки в США, Великобритании, Новой Зеландии, Австралии и Нидерландах, говорит профессор роботизации и исследований искусственного интеллекта Университета Шеффилда Ноэль Шарки. Но доставка будущего – это не только беспилотники. Ученые и предприниматели предлагают самые невероятные идеи для упрощения процесса, и некоторые из них весьма перспективны с точки зрения инвесторов.
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