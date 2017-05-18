Россия может лишиться доступа к мессенджеру Telegram. Власти потребовали от сервиса предоставить данные для его внесения в реестр организаторов распространения информации. Основатель Telegram Павел Дуров, последовательно отказывающийся от сотрудничества как с российскими, так и с властями любой другой страны мира, данные предоставлять отказывается. «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда», – заявили представители Telegram.

Что будет теперь? После повторного отказа предоставить сведения Роскомнадзор будет иметь право на блокировку доступа к Telegram из России. Решатся ли власти на это – другой вопрос.

Блокировка социальных сетей, мессенджеров и интернет-ресурсов – вопрос политический. Когда оппозиционеров перестали пускать на телеканалы, они открыли свои – в YouTube. Мессенджеры– способ моментального распространения любой информации, а в Facebook можно быстро собрать десятки тысяч людей на митинг. Власть хочет, но не может контролировать эти каналы. Последние действия – блокировка нишевой соцсети LinkedIn и нескольких второстепенных мессенджеров – выглядят, как репетиция перед грядущими президентскими выборами. 2018-й год близко.

Но политика в том же YouTube и Telegram далеко не на первом месте. Эти и другие интернет-сервисы успели тесно вписаться в жизнь россиян и создать – каждый по своему – новые социальные феномены, изменив общение людей. Чего мы лишимся в случае их блокировки?