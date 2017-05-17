Клип бывшей солистки «Ленинграда» Алисы Вокс о митингах оппозиции заказал бывший сотрудник Администрации президента Никита Иванов. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

Источник сообщил телеканалу, что Иванов выступил сразу и заказчиком, и разработал концепцию клипа.

Сам Иванов и Вокс не ответили на звонки телеканала.

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Ранее 17 мая «Медуза» писала, что бывшей солистке «Ленинграда» заплатили за клип около 2 млн рублей. В песне «Вокс» критиковались подростки, которые вышли на акции протеста за «горы золота и евро». Сама певица при этом заявила изданию, что ее клип был не о политике: «Я писала песню не про политику, на хрена они меня туда припутали, я не понимаю».

Никита Иванов работал в Администрации президента с 2005 по 2009 год. После этого он числился советником секретаря президиума генсовета «Единой России». В 2013 году он перешел в Общественный совет при МВД; по словам источников, Иванов в последние годы был близок к силовикам.