В Кремле отказались назначить депутата Госдумы, заместителя секретаря генсовета «Единой России» Сергея Железняка на пост куратора Госдумы. Об этом РБК сообщили четыре близких к Администрации президента источника.

По данным источников, Железняк не прошел проверку кадровиков, в частности, у проверяющих появились вопросы к декларации депутата, после чего его кандидатура была забракована.

Еще в апреле сообщалось о затягивании назначения Железняка на пост замначальника Управления внутренней политики Кремля. Писалось, что причиной тому стало нежелание властей проводить довыборы по 204-му Перовскому округу.

Источники в Думе поясняли, что для Москвы новые выборы «очень невыгодны», так как «на них соберутся все кому не лень», в частности, экс-депутат Дмитрий Гудков.

Депутат Госдумы рассматривался в качестве возможной кандидатуры на пост после того, как бывший куратор Госдумы Сергей Смирнов ушел со своей должности. РБК писало, что причиной отставки стало «неумение разрешить напряженность», которая возникла между Администрацией президента и Госдумой.

Тогда «Коммерсантъ» вторым наиболее вероятным кандидатом на пост называл главу комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Плигина.