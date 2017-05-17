Госкорпорацию Внешэкономбанка (ВЭБ) проверяют на возможное участие в финансировании строительства отеля International Hotel and Tower в Торонто, который находится под управлением бизнес-империи Trump Organization. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на знакомых со сделкой источников.

Сейчас сделку включили в расследование предположительных связей президента США Дональда Трампа с Россией.

Газета пишет, что в сделке принял участие Александр Шнайдер – канадец российского происхождения. Именно он занимался строительством 65-этажного отеля. По данным WSJ, деньги в строительство были вложены после продажи доли в украинском металлургическом предприятии «Запорожсталь» в 2010 году. Тогда имя покупателя не называлась, но газета отмечает, что именно ВЭБ стал инициатором сделки, а также предоставил заемные средства для покупателя.

Деловые отношения Шнайдера и Trump Organization прекратились после споров на права управления отелем.

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В ноябре 2016 года было введено внешнее управление над зданием гостиницы, а позже суд в Канаде одобрил его продажу за $220 млн.

ВЭБ никак не ответил на запрос WSJ; в Trump Organization опровергли любые финансовые связи с госкорпорацией.