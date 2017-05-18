Решение украинских властей блокировать самые популярные российские социальные сети и интернет-сервисы – первый за долгое время сюжетный прорыв в явно провисшем из-за затянутости сериале «Что там у украинцев?». Как и в суровом 2014-м, украинские новости снова становятся самыми обсуждаемыми и популярными новостями в России. Но что бросается в глаза в этом сезоне по сравнению с предыдущими – не хватает обязательных во всех предыдущих эпизодах российских голосов, которые бы высказывались в том духе, что украинцы совершенно правы, у них война, Россия агрессор и т.п. Кроме самых экзотических комментаторов уровня Константина Борового и россиян, давно уехавших на Украину и, как часто бывает, ставших более радикальными украинцами, чем коренные жители этой страны, блокировку российских сайтов у нас, кажется, не одобряет никто. И это пока (если предполагать, что что-то большее впереди) низшая точка поддержки, оказываемой официальному Киеву частью российского общественного мнения, критически настроенной по отношению к Кремлю.

Чтобы достигнуть этой точки, понадобилось чуть больше трех лет. Весной 2014 года все было иначе. Свержение Виктора Януковича, если смотреть на него глазами недовольного Путиным россиянина, выглядело недостижимой мечтой, победившей Болотной – люди вышли на улицу и заставили обнаглевшего узурпатора уйти из власти и из страны. Разумеется, радость победы омрачали десятки погибших в центре Киева, но при этом если бы кто-нибудь тогда, скажем, в эфире «Дождя» спросил, стоило ли сохранить власть Януковича, чтобы никто не погиб на Институтской и других киевских улицах – очевидно, по тем временам такой вопрос звучал бы слишком кощунственно, и его никто никому не задавал.

Дальше были Крым и Донбасс, и осенью по московским бульварам прошел «марш мира» – на самом деле традиционная пост-Болотная демонстрация, какие регулярно проходили по этому маршруту с середины 2012 года, просто на этот раз в руках демонстрантов (очевидно, тех же самых, что и на всех предыдущих и последующих демонстрациях) были антивоенные плакаты и украинские флаги. Смотрелось это более чем естественно; в ценностном наборе российской либеральной интеллигенции лозунг «За нашу и вашу свободу», даже если не все его помнят дословно, занимает важнейшее место.

Лозунг времен польских восстаний вошел в советскую антисоветскую моду во время чехословацких событий 1968 года – во время демонстрации семерых на Красной площади после ввода танков в Прагу «За вашу и нашу (именно в таком, обратном порядке) свободу» был на одном из плакатов, и вместе с демонстрацией стал частью истории антисоветского сопротивления в позднем СССР. В конце перестройки, когда пражский сценарий с танками и десантниками будет воспроизводиться раз за разом в Закавказье и Прибалтике, «ваша и наша свобода» еще не раз вернется на транспаранты уже гораздо более массовых московских митингов.