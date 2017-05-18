Бывший владелец спиртзаводов в России Валерий Яковлев займется созданием новой продуктовой сети Your Park, пишет РБК со ссылкой на источник на розничном рынке.

Сообщается, что Your Park создадут на базе ушедшей из России продуктовой сети«Алми». По словам владельца ГК «Алми» Александра Зарибко, российские магазины были проданы еще в 2016 году. По его словам, покупателями стали «не самые известные на розничном рынке инвесторы».

Бренд-директор завода «Кристалл» Станислав Кауфман рассказал РБК, что Яковлев купил сеть «Алми». «Структуры Яковлева купили сеть и планировали провести ее ребрендинг – сменить название, эмблему и т.д.», – уточнил Кауфман.

На сайте Estate Capital можно найти описание проекта сети Your Park. Планируется, что сеть заработает в двух форматах: новые магазины Express в центре города, а также супермаркеты у дома.

В феврале «Ведомости» писали о том, что Яковлев занялся развитием магазинов Spar Express. Развитие розницы осуществлялось по сублицензии нижегородской компании «Спар миддл Волга».

В феврале 2016 года Яковлев продал государству 99,99% долей и акций в восьми спиртовых заводах за 5,7 млрд рублей. После этого государственная компания «Росспиртпром» стала лидером по производству спирта в стране.