Министерство юстиции США назначило специального советника по делу о вмешательстве России в президентские выборы в Вашингтоне в 2016 году, пишет Reuters.
Заметка дополняется.
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