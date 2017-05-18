Кремль освободил как минимум пять регионов от работы по повышению явки на региональных выборах в 2017 году. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

Задача по повышению явки, по словам источников, ставилась Администрацией президента перед всеми регионами. Причина тому – низкая явка, которою озабочены в Кремле.

От необходимости повышать явку освободили следующие регионы: Свердловскую, Ярославскую, Калининградскую, Кировскую области и Бурятию. Другой близкий к Кремлю источник предложил добавить в список и Севастополь.

По словам собеседника газеты, работа над повышением явки может сыграть против кандидатов, которые выступают от имени нынешней власти.

Политолог Евгений Минченко рассказал, что в данных субъектах наблюдается повышенная протестная традиция, а также сильные оппозиционные кандидаты. Это, в свою очередь, по словам политолога, может создать проблему кандидатам Кремля.

Ранее в Администрации президента также обсуждались способы повысить явку на президентские выборы в 2018 году. Одним из вариантов называли отмену открепительных удостоверений, которая позволила бы поднять явку на 0,5–1%.