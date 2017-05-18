Юрист «Чугуевской правозащитной группы» Роман Лихачев подал в суд на президента Украины Петра Порошенко из-за блокировки российских интернет-ресурсов. Об этом сам Лихачев написал у себя в фейсбуке.

«Я не буду мириться с таким беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан, господин Президент. И дело не в ВК и не одноклассниках и тд, дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Мы же страна, которая движется в Европу, а делаем то, что делает Северная Корея», – заявил украинский юрист.

@widget type=post-embed id=82939

Порошенко расширил санкции против России 16 мая. В список попали социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», Mail.Ru Group, «Яндекс», РЕН ТВ и «Наше радио». Также санкции введены против РБК, «ТВ Центра», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезды», «Лаборатории Касперского», Dr.Web и «Агрокомплекса имени Н. И. Ткачева», принадлежащего семье министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

Позднее сообщалось, что после объявления о предстоящей блокировке соцсетей на Украине, «ВКонтакте» установила рекорд посещаемости в украинском сегменте: 18 миллионов уникальных посетителей за сутки. В целом в ноябре 2016 года «ВКонтакте» оценивала свою месячную аудиторию на Украине в 15,8 млн человек, а «Одноклассники» – в 9,5 млн.

Позднее Порошенко заявил, что блокировка будет остановлена «сразу же после прекращения российской агрессии против Украины, сразу, когда последний российский солдат покинет суверенную и независимую территорию Украины».