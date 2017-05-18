Фондовая биржа в Нью-Йорке закрылась с максимальным за последние восемь месяцев падением котировок. Об этом пишет Bloomberg.

Индекс Dow Jones потерял за день больше 370 пунктов, закрывшись на 20979 пунктах. По данным издания, это связано с политическими скандалами вокруг администрации президента США Дональда Трампа.

Также сообщается об ослаблении доллара до уровня, наблюдавшегося в ноябре 2016 года.

«То, что происходило в течение дня, – это та политическая неопределенность, которая, скорей всего, будет с нами на протяжении значительного периода времени», – заявил Денис Дебуше, глава портфельной стратегии в Evercore ISI.

Bloomberg также пишет, что бизнесмены из топ-500 богатейших людей мира потеряли за день $35 млрд после падения фондовых рынков.

Реакция последовала после начатого расследования связей между командой Трампа и Россией. 17 мая The New York Times писала, что Трамп встречался с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Американский лидер просил Коми закрыть расследование о возможных связях экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией.

18 мая по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы в США назначили спецсоветника, которым стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер.