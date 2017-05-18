США и Европейский Союз договорились не накладывать запрет на провоз электронных устройств в самолетах, прилетающих из Европы, пишет «Би-би-си».
При этом эксперты договорились, что будут разработаны другие меры для обеспечения безопасности полетов.
Запрет на провоз техники в ручной клади сохранится для рейсов из восьми стран: Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.
Запрет был введен в марте, когда власти США и Великобритании ограничили провоз в самолетах электронных устройств. Сообщалось, что причиной тому стали подозрения спецслужб на планы террористов заложить взрывчатку в муляж iPad.
Ранее 10 мая президент США Дональд Трамп поделился с главой российского МИД Сергеем Лавровым секретной информацией о планах «Исламского государства» совершить теракт на борту пассажирского самолета, направляющегося в США. Уточнялось, что для операции боевики ИГИЛ могут использовать электронное устройство (предположительно, ноутбук). После разговора американские власти попросили СМИ не разглашать конкретные подробности сообщенных сведений.
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