США и Европейский Союз договорились не накладывать запрет на провоз электронных устройств в самолетах, прилетающих из Европы, пишет «Би-би-си».

При этом эксперты договорились, что будут разработаны другие меры для обеспечения безопасности полетов.

Запрет на провоз техники в ручной клади сохранится для рейсов из восьми стран: Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.

Запрет был введен в марте, когда власти США и Великобритании ограничили провоз в самолетах электронных устройств. Сообщалось, что причиной тому стали подозрения спецслужб на планы террористов заложить взрывчатку в муляж iPad.

Ранее 10 мая президент США Дональд Трамп поделился с главой российского МИД Сергеем Лавровым секретной информацией о планах «Исламского государства» совершить теракт на борту пассажирского самолета, направляющегося в США. Уточнялось, что для операции боевики ИГИЛ могут использовать электронное устройство (предположительно, ноутбук). После разговора американские власти попросили СМИ не разглашать конкретные подробности сообщенных сведений.