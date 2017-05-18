Правительство сократило субсидии российским производителям чипов для платежных карт с 750 млн рублей до 250 млн. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в бюджет до 2019 года.

Российские чипы используются для карт «Мир». В России производством чипов для платежных карт занимаются две компании – «Микрон» и «Ангстрем-Т», уточняет газета.

Представитель «Ангстрем-Т» сказал, что у компании есть собственный чип, который можно использовать в картах «Мир», существуют ли действующие карты с чипом компании, он не сообщил.

Представитель «Микрона» Алексей Дианов сказал, что компания планирует обратиться в Минпромторг с просьбой увеличить субсидии. Представитель министерства не ответил на запрос «Ведомостей». По словам Дианова, «Микрон» выпустил 600 тысяч чипов, все они использованы в картах «Мир».

Как уточняется в проекте поправок в бюджет, который цитирует издание, сокращение финансирования связано со снижением закупок «с 15–24 млн до 5 млн единиц микроэлектронных изделий по проекту Банка России». Правительство обещало компенсировать до 50 рублей за один чип.

Представитель Национальная система платежных карт (НСПК) пояснил «Ведомостям», что НСПК рекомендует банкам отдавать приоритет российским чипам, но окончательный выбор остается за банками. С декабря 2015 года было выпущено 5,7 млн карт «Мир», как уточняют «Ведомости», ранее предполагалось только в 2016 году выпустить 16 млн карт российской системы.

С 1 июля 2018 года все банки будут проводить выплаты бюджетникам только через НСПК и карты «Мир», указ об этом в мае подписал президент РФ Владимир Путин. Пенсионеры перейдут на карты «Мир» до июля 2020 года.

НСПК и карты «Мир» создали после того, как в 2014 году Visa и MasterCard ненадолго прекратили обслуживание клиентов российских банков, попавших под санкции. Международные платежные системы позднее обязали перевести внутрироссийский процессинг в НСПК, пригрозив штрафами.