Миллиардер Алишер Усманов подвергается «травле» со стороны политика Алексея Навального. Об этом заявил адвокат бизнесмена Генрих Падва, передает RNS.

«Усманов подвергается необоснованной, бездоказательной травле на протяжении нескольких лет со стороны господина Навального и возглавляемого им фонда. Именно эти лица – юридические и физические – распространяют ложные сведения, порочащие честь и достоинство деловую репутацию Алишера Усманова. Эти действия в настоящий момент вылились в планомерную информационную кампанию, направленную персонально против Усманова», – сказал Падва.

Люблинский суд Москвы 18 мая проводиk предварительные слушания по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному. Бизнесмен обратился в суд после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. В итоге судья назначила рассмотрение иска по существу на 30 мая. Во предварительных слушаний стороны отказались от мирового соглашения.

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Алишер Усманов 13 апреля подал иск против Навального о защите чести и достоинства из-за обвинений во взятке премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

ФБК в марте опубликовал расследование о «тайной империи» Медведева. Среди прочего, в нем упоминался дом в поселке Знаменское, который, по данным Навального, принадлежит Медведеву через фонд «Соцгоспроект».

Оппозиционер утверждал, что участок премьеру подарил Алишер Усманов, что считается взяткой. Усманов говорил, что обменял купленный для своей сестры участок с усадьбой на 12 гектаров земли фонда «Соцгоспроект» на Рублевке, рядом с его домом.