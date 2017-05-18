Миллиардер Алишер Усманов перед судом с оппозиционером Алексеем Навальным записал для него видеообращение.

В нем бизнесмен, обращаясь к политику на «ты», объясняет, что обращается к людям, которые «пока еще думают, что ты говоришь правду». По словам Усманова, он чувствует со стороны Навального «страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена».

https://vk.com/video429340904_456239017

Усманов напоминает, что Навальный просил назвать его негодяем и говорит: «Пора назвать тебя тем, кто ты есть».

«Негодяй – это человек, который, не зная другого, готов лгать о нем. Ты врешь, что я преступник. Мне скрывать нечего. Я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме, причем по реально сфабрикованному делу за кражу социалистической собственности. Ты сказал, что я отсидел за изнасилование», – сказал Усманов.

Свое обращение бизнесмен закончил словами: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Видео Усманов опубликовал утром 18 мая перед началом заседания по иску о защите чести и достоинства, который он подал к оппозиционеру. По существу иск рассмотрят 30 июня.

Заметка дополняется.