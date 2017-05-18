С начала апреля Чечню покинули более 40 геев, опасающихся преследования. Об этом «Настоящему времени» сообщил председатель «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков.

По его словам, с момента публикации статьи «Новой газеты» о преследовании гомосексуалов в организацию за помощью обратились более 80 человек. Половине из них «Российская ЛГБТ-сеть» помогла выехать за пределы Чечни, пояснил Кочетков.

«Могу сказать, что на сегодняшний день 9 человек из тех, кого мы вывезли, покинули Россию. То есть процесс их эвакуации из России, что абсолютно необходимо, начался, и это нас это тоже радует», – отметил он.

При этом Кочетков добавил, что «вопрос с получением виз продвигается с большим скрипом».

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Как стало известно 17 мая, Литва выдала визы двум гомосексуалам, подвергшимся преследованиям в Чечне. За день до этого сообщалось, что ЛГБТ-ассоциации из Франции подали иск к главе Чечни Рамзану Кадырову в Международный уголовный суд. Кадырова обвинили в причастности к геноциду и назвали создателем пыточных лагерей для уничтожения гомосексуалов.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала несколько материалов о преследовании гомосексуалов в Чечне и «секретных тюрьмах» для геев. Руководство республики отвергло эту информацию. В частности, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике». Кадыров назвал статьи «провокационными».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проверяла информацию «Новой газеты», но не нашла ей подтверждения. Она получила имена и фамилии пострадавших 16 мая, после чего направила их для проверки в СК.