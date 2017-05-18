Правительство России собирается продать часть госпакета «Совкомфлота» в следующем месяце. Об этом сообщает Reuters.

Российские власти хотят привлечь мелких инвесторов, а не стратегического покупателя, «который может поставить под угрозу контроль Москвы над группой», сообщили агентству банковские и отраслевые источники.

«Стратегический инвестор однажды начнет просить о праве на участие в управлении. Это не то, что нужно “Совкомфлоту”», – сказал источник в правительстве.

Другой собеседник агентства отметил, что правительство планирует привлечь как можно больше инвесторов, в том числе иностранцев. При этом оба источника Reuters отказались назвать потенциальных претендентов.

По данным агентства, первичное публичное размещение акций «Совкомфлота» планировалось в июне.

В «Совкомфлоте» отказались комментировать детали продажи. Минэкономразвития РФ в комментариях Reuters заявило, что интерес к покупке акций компании проявляют как российские, так и иностранные инвесторы.

В конце апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что структура сделки по приватизации «Совкомфлота» уже готова и предусматривает направление части средств на развитие компании.

Согласно плану приватизации на 2017–2019 годы, часть госпакета в размере 25% минус одна акция планируется продать в течение 2017 года. Последняя официальная оценка его стоимости составляла 24 млрд рублей. Государству принадлежит 100% акций «Совкомфлота».

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Минфин выступает против направление части средств от приватизации на развитие компании. В ведомстве подчеркивали, что все деньги должны поступить в бюджет.