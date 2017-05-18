В редакции Ura.ru проходят обыски по делу, инициированному бывшим генпрокурором РФ Юрием Скуратовым. Об этом сообщает само издание.

Обыски, как пишет Ura.ru, проводит ОБЭП. Речь идет о деле в отношении корреспондента издания Юлии Литвиненко.

«Дело было инициировано бывшим генпрокурором РФ Юрием Скуратовым по материалам статьи, в которой экс-чиновник обвинялся в злоупотреблениях», – уточняет Ura.ru.

Как сказал ТАСС шеф-редактор издания Иван Некрасов, у редакции нет претензий к сотрудникам ОБЭП, работа Ura.ru «не парализована». ТАСС не располагает комментариями МВД.