В редакции Ura.ru проходят обыски по делу, инициированному бывшим генпрокурором РФ Юрием Скуратовым. Об этом сообщает само издание.
Обыски, как пишет Ura.ru, проводит ОБЭП. Речь идет о деле в отношении корреспондента издания Юлии Литвиненко.
«Дело было инициировано бывшим генпрокурором РФ Юрием Скуратовым по материалам статьи, в которой экс-чиновник обвинялся в злоупотреблениях», – уточняет Ura.ru.
Как сказал ТАСС шеф-редактор издания Иван Некрасов, у редакции нет претензий к сотрудникам ОБЭП, работа Ura.ru «не парализована». ТАСС не располагает комментариями МВД.
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